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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وردنا الان...مصرع مدير امن عدن شلال شايع اثر حادث مروري مروع وقع قبل قليل

لقي مدير امن عدن شلال شايع مصرعه قبل قليل في حادث مروري مروع .وذكر شاهد عيان ان الحادثة وقعت قبل ساعة من الان اثر مطاردة لطقم عسكري ( شاص ) كان يقوم بمطاردة احد ابناء الشمال الذي كان هاربا بسيارته هو وافراد عائتله .

واكد ان الطقم العسكري انحرق قليل واصطدم بكل قوة باحد الاعمدة الكرهبياء وان النيران اشتعلت بقوة في السيارة وقضت على كل من بداخلها وسط صرخات من قائد الطقم ومعه مدير امن عدن شلال شايع .

ولم يتسنى لليمن السعيد التأكد من الواقعة من مصادر امنية ، ولم يصدر حتى اللحظة اي بيان من ادارة امن عن الحادث الذي اودى بحياة شلال شايع.