شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ساعات من طرد الشماليين هذا ما يحدث الان في اكبر شوارع العاصمة المؤقتة عدن وأحرج المجلس الانتقالي..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ساعات من طرد الشماليين هذا ما يحدث الان في اكبر شوارع العاصمة المؤقتة عدن وأحرج المجلس الانتقالي..شاهد اولى الصور

تشهدت عدن ازمة خضار خانقة عقب اغلاق سوق الخضار المركزي بمديرية المنصورة بعدن من قبل قوة من الحزام الأمني وطرد العاملين.وخلت كافة اسواق الخضار في عموم المديريات صباح اليوم من أي كميات للخضار أو الفواكه واغلقت المفارش أبوابها في وجه المواطنين. وبلغ سعر الكيلو البطاط الواحد 2000 الفين ريال يمني وهو سعر لم يصل له سعر البطاط طوال تاريخ مدينة عدن. Advertisements وشوهد المئات من المواطنين وهم يتنقلون بين اسواق الخضار بحثا عن الخضار لكن دون جدوى . والى جانب الخضار والفواكه أغلقت محال كثيرة لبيع الدجاج والسمك . وندد مواطنون بهذه التصرفات التي قالوا أنها تضرهم وتضر حياة اسرهم .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من طرد الشماليين هذا ما يحدث الان في اكبر شوارع العاصمة المؤقتة عدن وأحرج المجلس الانتقالي..شاهد اولى الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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