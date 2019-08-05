شركة الغاز بحضرموت تصدر قراراً برفع تسيعرة الغاز  المنزلي

أصدرت الشركة اليمنية للغاز المنزلي بحضرموت قراراً نص على رفع تسعيرة الغاز المنزلي بحضرموت.
وذكرت وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت"، "إن الزيادة جاءت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 39 2019م ، وتوجيهات الإدارة العامة للشركة.
وجاء في الوثيقة ببيع الاسطوانة من المحطة للوكلاء بـ 2250 ريال،والبيع للمواطن بـ 2550 في ساحل حضرموت، بينما في الوادي 2300 حتى 2450 ريال للاسطوانة الواحدة بناء على اختلاف أسعار النقل من شركة صافر بمأرب.
يأتي هذا بعد يومين من اتخاذ سلطات محافظة مأرب قرار مماثل برفع سعر الغاز المنزلي، من 1800 الى 2200 ريال.
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