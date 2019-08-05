شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : تحذير جديد من النيابة العامة السعودية للسعوديين والمقيمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نبهت النيابة العامة في السعودية، إلى العقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، مبينة أنها تنطوي على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت النيابة العامة: أخي المواطن ..أخي المقيم والزائر.. كن واعيًا بالعقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، والمنطوية على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

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وأوضحت النيابة العامة العقوبات المقررة حال ارتكاب المخالفة، وجاءت على النحو التالي: السجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى، والسجن شهرين وغرامة 25 ألف ريال في المرة الثانية، و6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال في المرة الثالثة.

وأكدت النيابة على ترحيل الناقل إذا كان وافدًا، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدة المحددة نظامًا. وفي شأن المطالبة القضائية، قالت النيابة العامة، تتم مصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، ويتم ذلك عن طريق النيابة العامة، التي أكدت على التشهير بالمخالف أيضًا.