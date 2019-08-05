شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول سعودي : اليمن لم يكن موحداً ولن يكون موحداً بعد اليوم والعالم مقتنع بعودة دولة الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه سياسي ومسؤول سعودي سابق صفعة قوية لقناة ” بلقيس” الاخوانية اليمنية، بعد تأكيده وعلى الهواء مباشرة أن اليمن لم يكن موحداً ولن يكون موحداً بعد اليوم.

شاهد أيضاً:

Advertisements

وأكد السياسي السعودي ” محمد ” آل زلفة ” عضو مجلس الشورى السعودي السابق: أن الحديث عن الوحدة اليمنية أصبح وهماً.

واضاف ” آل زلفة” في حديث له مساء اليوم الأربعاء على قناة” بلقيس “: أن اليمن لم يكن موحدا تاريخيا ولن يكن موحدا بعد اليوم.

وأشار آل زلفة: ان الجنوب بيئة مختلفة ونسيج لا يشبه اليمن الشمال، مؤكداً ان العالم الآن بات مقتنعا بعودة الدولتين الى ما قبل العام 90 وأي حديث عن الوحدة ما هو الا وهم فرضته القوة العسكرية .

وجاء حديث ال زلفة في قناة ” بلقيس ” الاخوانية إثر حملة شعواء شنتها وسائل اعلام اخوانية ضد تغريدة السياسي الاماراتي ” عبدالخالف عبدالله” الذي أكد قبل ايام ان اليمن لن يكون موحداً بعد اليوم، في اشارة الى قناعة تامة بأهمية استعادة استقلال دولة الجنوب على جغرافيا الجنوب وبحدودها المتعارف عليه دولياً حتى العام 1990م.