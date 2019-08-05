شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الان في اكبر شوارع العاصمة المؤقتة عدن وأحرج المجلس الانتقالي..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهدت عدن ازمة خضار خانقة عقب اغلاق سوق الخضار المركزي بمديرية المنصورة بعدن من قبل قوة من الحزام الأمني وطرد العاملين.

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وخلت كافة اسواق الخضار في عموم المديريات صباح اليوم من أي كميات للخضار أو الفواكه واغلقت المفارش أبوابها في وجه المواطنين.

وبلغ سعر الكيلو البطاط الواحد 2000 الفين ريال يمني وهو سعر لم يصل له سعر البطاط طوال تاريخ مدينة عدن.

وشوهد المئات من المواطنين وهم يتنقلون بين اسواق الخضار بحثا عن الخضار لكن دون جدوى .

والى جانب الخضار والفواكه أغلقت محال كثيرة لبيع الدجاج والسمك .

وندد مواطنون بهذه التصرفات التي قالوا أنها تضرهم وتضر حياة اسرهم .