شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط طائرة إيرانية في مياه الخليج بعد احتجاز الحرس الثوري سفينة أجنبية وهذا ما يحدث الآن ‘‘تطورات متسارعة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مراسلون في إيران اليوم الأحد إن مقاتلة إيرانية سقطت فوق مياه الخليج في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

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وقالت وكالة أنباء "مهر" إن المقاتلة سقطت فوق سواحل دلوار تنكستان في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وبينت أن عطلا فنيا كان وراء تحطم الطائرة.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة لإيران، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وبينت قناة "برس تي في" الإيرانية، أن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.

وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إن القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي".

وفي وقت سابق، هددت طهران برد واسع ما أسمته بقوى المقاومة في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم أمريكي.

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في العام 2015، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية الأخيرة، التي اعتبرتها واشنطن ودول غربية مهددة للملاحة الدولية في مضيق هرمز.