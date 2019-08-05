شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. خبر صادم "للملك سلمان" .. عسكري سعودي يرتكب جريمه مروعة بحق فتاة محجبة بجانب الكعبة - (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت حادثة صادمة بجوار الكعبة، بعد أن قام عسكري سعودي بفعل غير لائق مع معتمرة، بحسب ما رصدت الكاميرات.

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وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع "تويتر"، لحظة جذب عسكري سعوديلمعتمرة بقوة من حجابها، وإسقاطها أرضًا.

ويتضح من الفيديو، أن العسكري السعودي المكلف بحماية المسجد الحرام، قام بشد المعتمرة، بعد أن حاولت ملامسة الحجر الأسود.

ويبدو أن الشرطة السعودية كانت تفرض طوقًا أمنيًا حول الكعبة أثناء عملية تطيبها وغسلها، وحاولت المعتمرة استغلال ذلك لتقبيل الحجر الأسود.

وأثار مقطع الفيديو حالة من التباين في الآراء على موقع "تويتر"؛ إذ اعتبر مغردون خليجيون وعرب أنه فعل غير لائق من عسكري يخدم ضيوف الرحمن.

ودافع مغردون سعوديون عن فعل العسكري، معتبرين أنه قام بذلك من أجل منع المرأة من الوصول إلى الكعبة، وعرقلة عملية تطيبها.