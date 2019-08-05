شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. اشتباكات وفوضى في مطار المدينة المنورة وذعر بين الحجاج.. ورجل أمن سعودي يصرخ من هول ما حدث (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار المدينة المنورة المعروف باسم "مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي"، حالة من الفوضى والذعر بين الحجاج، فيما كان رجل أمن سعودي يصرخ بسبب ما يحدث.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات إخبارية سعودية، مساء السبت، حالة من الفوضى فيمطار المدينة المنورة بسبب مشاجرة بين رجل أمن سعودي وشخص مصري.

وأبان الفيديو، رجل الأمن السعودي الذي يعمل في مطار المدينة المنورة وهو يصرخ ويقول "هات المسدس يا عبد الله"، فيما كان الشخص المصري يحاول الاشتباك مع رجل الأمن.

وهرع موظفو مطار المدينة المنورةوالأشخاص المكلفين باستقبال الحجيج من أجل فض المشاجرة؛ الأمر الذي أحدث حالة من الهرج في المطار والذعر بين الحجاجالواصلين.

ولم يُعرف تفاصيل المشاجرة التي شهدها مطار المدينة المنورة، إلا أن الحساب الإخباري الذي نشر الفيديو، قال إن مجموعة من المصريين اعتدوا على رجل أمن سعودي.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء وتباين الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أجمع مغردون على ضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئ سواء كان رجل الأمن أم المصري.

وانتقد مغردون آخرون ما شهده مطار المدينة المنورة، لا سيما وأن ما حدث يأتي في فترة الحج والتي يتم فيها استقبال ضيوف الرحمن.