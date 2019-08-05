شكرا لقرائتكم خبر عن اشجع شخصية جنوبية من داخل عدن يوجه تحذيرا لقوات الحزام الأمني بوقف ترحيل للشماليين ويكشف المسئول عما يحدث بعدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل الشيخ " عمار العريقي " رئيس رابطة علماء عدن الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء المحافظات الشمالية من قبل ميلشيا قوات الحزام الأمني الممولة من الإمارات . Advertisements واعتبر رئيس رابطة علماء عدن أن ترحيل ابناء المحافظات الشمالية بصورة مهينة من قبل قوات امنية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان داعيا الحكومة الشرعية والتحالف الى وقف هذه الانتهاكات الغير مشروعة والخطيرة مطالبا من يقومون بهذه الانتهاكات الى وقفها فورا .

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