شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال لشاعر يمني يغضب ضاحي خلفان ويدفعه للهروب ومحامي الرئيس صالح يتدخل لكشف الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الشاعر اليمني خالد الراعي سؤالا لقائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن السؤال أحرج الأخير ودفعه لحظر الراعي.

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وقال الراعي في تدوينه لاحقة "‏الهندي ‎ضاحي خلفان والأصح ضاحي الخرفان قام بحظري من صفحته بسبب سؤال طرحته عليه وهذا هو سؤالي:‎ ما اسم جدك وما اسم قبيلتك؟".

وعرف ضاحي خلفان بآرائه المتطرفه تجاه اليمنيين وكتاباته الداعية لفصل جنوب اليمن عن شماله ما جعله محط انتقاد وسخرية اليمنيين.

وفي رد على تغريدة الشاعر الراعي واستغرابه من هروب ضاحي خلفان، قال محامي الرئيس السابق صالح، محمد المسوري، إن سؤال الراعي أحرج خلفان.

وليست هذه المرة التي يقدم فيها ضحيان على حظر نشطاء يمنيين، فقد لجأ لهذا الإجراء مع العشرات بعد أن وجد نفسه محاصرا بعشرات الأسئلة المحرجة.