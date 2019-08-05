شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسرع رد سعودي على إعلان الامارات «انتهاء الحرب» في اليمن - موقف مشرف وكشف أولى نتائج «اجتماع طهران» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسرع رد سعودي على إعلان الامارات «انتهاء الحرب» في اليمن - موقف مشرف وكشف أولى نتائج «اجتماع طهران»

رد كاتب ودبلوماسي سعودي سابق على اعلان مستشار بن زايد السابق عبدالخالق عبدالله ، انتهاء الحرب في اليمن بالنسبة للامارات .

وكتب المهندس والدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار مساء السبت تغريدة تابعها «مأرب برس» على حسابه في تويتر ردا على المسئول الاماراتي وقال :«انتهت بالنسبة لكم في منتصف الطريق ولم تنتهي سعوديا حتى تكمل أهدافها» وهو تأكيد عل مضي المملكة في انهاء الانقلاب وعودة الدولة في اليمن .

وقال الطيار ساخرا «شكرا لصراحة الحلفاء الأوفياء ربما تكون هذه أولى نتائج وفد شؤون الصيد» في اشارة الى اجتماع الوفد الاماراتي مع مسئولين عسكريين في طهران ، حيث اعلنت الامارات ان الزيارة اقتصرت على مناقشة شئون الصيد.

وفي تغريدة بتويتر، قال المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء السبت، إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".

وأضاف "الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وسبق للطيار ان رد على مستشار بن زايد السابق حيث قال تعليقا على تغريدة تقسيم اليمن وان اليمن لن يكون واحدا موحدا بعد اليوم : «:ان السعودية تؤكد دوما أنها تدعم وحدة اليمن وأنت يا ( الحليف الصديق ) تدعم تمزيق اليمن أسلوبكم هذا يشكك في قيادة السعودية للتحالف و لعل من أسباب تأخر الحسم لعاصفة الحزم هو وجود أهداف ( للحلفاء ) ليست منسجمة مع أهداف قيادة التحالف».

Advertisements

وفي تغريدة سابقة للمهندس سلطان الطيار ثبتها في حسابه قال : «تنشئ تحالف لدعم الشرعية

فينشئ ( صديقك ) فصائل للتمرد عليها

تدعم وحدة بلد مجاور أمن وطنك من أمنه واستقراره

فيتوعد ( صديقك ) بتقسيمه وإدخاله في الفوضى

تحشد جيش للتقدم في الخطوط الأمامية

فيفتح (صديقك) جبهة تشغلك في الخطوط الخلفية

أهكذا تكون الصداقة والا حنا فاهمين الصداقة غلط؟».