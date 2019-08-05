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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أكدت مصادر محلية في محافظة عدن، جنوب اليمن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد الموافق 4 اغسطس 2019م بين قوات ما يسمى الحزام الامني المدعومة إماراتياً وقوات عسكرية من كتائب المحضار وسط الشيخ عثمان بالمحافظة.
وتأتي الإشتباكات التي استخدت فيها الاسلحة المتوسطة والخفيفة في ظل استمرار مرتزقة الامارات على اقتحام منازل المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، فضلا عن قيادات وعناصر جنوبية محسوبة على حزب الاصلاح.
وبحسب المصادر فقد عززت القوات العسكرية تواجدها في المنطقة بدبابات ومدرعات عسكرية استقدمتها من معسكر الصولبان.
من جانبها حذرت معسكرات الفار هادي، مليشيات الحزام الامني المدعومة من الامارات ، برد حازم تجاه ما يتعرض له المواطنون في عدن.
ومنذ الخميس الفائت شرعت قوات الحزام الامني بحملات ترحيل واعتداءات على المواطنيين الشماليين العاملين في عدن.
واعلنت حكومة المرتزقة الاحد فشلها في وقف الاعتداءات على المواطنين في المحافظة التي تدعي تحريرها.
واعترف معين عبدالملك رئيس حكومة المرتزقة بلجؤه الى قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات.
ورغم توجيهات الفار عبد ربه منصور هادي، مساء الجمعة، السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية بوقف عمليات الترحيل التي طالت أبناء المحافظات الشمالية، إلا أن ذلك لم يتم لا سيما مع سيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على أغلب المناطق في جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة المرتزقة تقر بفشلها في عدن والاشتباكات تتجدد بين فصائل المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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