شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السفير نعمان يخرج عن صمته يطلق اقوى تصريح حول همجية الإنفصالين ضد الشماليين في عدن..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements رج السفير اليمني السابق مصطفى النعمان عن صمته وابدى اسفه من الصمت الحكومي المريب من تهجير عمال مدنيين من العاصمة عدن .



وقال النعمان في تغريدة له ان صمت الحكومة الشرعية على تهجير عمال مدنيين من اصحاب البسطات والمطاعم والاعمال اليومية هي تفاهة سياسية .



وكتب النعمان :الصمت المطبق للحكومة الرخوة تجاه ما يتعرض له مواطنون يمنيون من الطرد والتهجير من ارض يمنية على يد مواطنين لا يمتلكون الا الهوية اليمنية حتى الان، هو في حدوده الدنيا تفاهة سياسية وانتهازية غير مسبوقة وتدني اخلاقي مروع.

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