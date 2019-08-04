شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السفير نعمان يخرج عن صمته يطلق اقوى تصريح حول همجية الإنفصالين ضد الشماليين في عدن..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي -
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رج السفير اليمني السابق مصطفى النعمان عن صمته وابدى اسفه من الصمت الحكومي المريب من تهجير عمال مدنيين من العاصمة عدن .
وقال النعمان في تغريدة له ان صمت الحكومة الشرعية على تهجير عمال مدنيين من اصحاب البسطات والمطاعم والاعمال اليومية هي تفاهة سياسية .
وكتب النعمان :الصمت المطبق للحكومة الرخوة تجاه ما يتعرض له مواطنون يمنيون من الطرد والتهجير من ارض يمنية على يد مواطنين لا يمتلكون الا الهوية اليمنية حتى الان، هو في حدوده الدنيا تفاهة سياسية وانتهازية غير مسبوقة وتدني اخلاقي مروع.
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