شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سلطان البركان يبث هذة البشارة للشماليين في عدن بإن ما يحدث سينتهي خلال الساعات القادمة..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد رئيس البرلمان اليمني ، سلطان البركاني، إن لحظات الفرج قد اقتربت، وإن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة.

وأكد البركاني " إن الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادات الدولة الأخرى والأشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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وقال في تغريدة نشرها على حسابه في "توتير ": لحظات الفرج قد اقتربت، وإن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة، رئيس الدولة وقيادات الدولة الأخرى والأشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.