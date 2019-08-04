شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : القبض على 15 شخصاًَ في مكة واعادة أكثر من 329 ألف لهذا السبب..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز. وقال في مؤتمر صحفي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن. شاهد أيضاً: Advertisements وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

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