ورد الآن : وفاة داعية سعودي شهير داخل السجن واتهامات بإهماله طبياً لسنوات..شاهد(صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب “معتقلي الرأي” المتابع لأخبار الموقوفين في السعودية، وفاة الداعية السعودي صالح عبد العزيز الضميري، في سجن سعودي في مدينة القصيم.

وذكر الحساب في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم السبت 3 أوت “تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبد العزيز الضميري في سجن الطرفية” بمنقطة القصيم وسط البلاد.

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وأشار إلى أن الضميري توفي بسبب “الإهمال الطبي، حيث إنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي”. وأكد الحساب أن عائلة الداعية تسلمت جثمانه، وجرت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة ظهر السبت في سكاكا التابعة لمحافظة الجوف شمال البلاد.

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تأكد لنا وفاة الشيخ #صالح_عبدالعزيز_الضميري في سجن الطرفية بسبب الإهمال الطبي حيث أنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي، وقد تم تسليم جثته لعائلته (صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بسكاكا).

الشيخ اعتقل سابقاً أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي. pic.twitter.com/IecbhMsOaV — معتقلي الرأي (@m3takl) August 3, 2019

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معتقلي الرأي✔@m3takl

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