شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ”هاني بن بريك” يغرد مجدداً.. ويعلن عن (شرط وحيد) لوقف انتهاكات مليشياته ضد ”الشماليين” في عدن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد نائب رئيس المجلس الجنوبي هاني بن بريك مجددا مطالبا بفك الارتباط ليكون حلاً للشمال والجنوب.

Advertisements وقال هاني بن بريك في تغريدة:" الحل العادل للسلام قيام الدولتين ويتشارك الجنوبيون في إقامة دولتهم الجديدة. واضاف:" ويتفق اليمنيون على شراكة لإقامة دولتهم، وتؤمن الحدود بين البلدين على حدود ما قبل مايو 90م، وتؤمن الحدود مع دول الجوار وتحفظ مصالح الجميع وتحقن الدماء. ‏وأكد بن بريك في ختام تغريدته ان الحكومة الشرعية باتت وبال ماحق على الجنوب والشمال. وكان بن بريك قد أعلن في وقت سابق تبنيه لحملات الاعتداءات والتهجير القسري التي تمارسها مليشيا الحزام الأمني الممول اماراتيا، بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في العاصمة المرقتة عدن..

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