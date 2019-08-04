شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل مفاجئ وحالة حزن تجتاح الوطن العربي .. شاهد صورة وتفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، نبأة وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أن ترددت العديد من الشائعات، بعد ما أحدثته تغريدة نجمة "بوس الواوا" من ضجة كبيرة.

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النجمة اللبنانية اعتادت على معايدة معجبيها كل عام على تويتر وانستغرام إلا أن هذا العام كانت تغريدة عيد الفطر "مرعبة" على حد قول معجبيها، حيث كتبت تغريدة سابقة بمناسبة العيد: "خلوني بصلواتكم".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء"، هكذا عايدت المغنية والممثلة اللبنانبة معجبيها عبر حسابها الخاص بتويتر.

ونفى الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال هيفا وهبي إصابة النجمة ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي بالسرطان، أو بمشاكل في الكبد، كما ورد على عديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطمأن وزيري معجبي الفنانة على حالتها الصحية قائلا إنها "في تحسن"، مطالبًا معجبي الفنانة بتوخي الحذر من انتشار الإشاعات مشددا على أهمية حالة هيفاء النفسية في الوقت الحالي، كما ناشدهم تحري الدقة قبل كتابة أي خبر عن حالتها الصحية.