شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي حوثي على معسكر اللواء الثالث بمأرب.. وانفجار عنيف يهز المدينة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طلقت مليشيا الحوثي الإنقلابية، ظهر اليوم الأحد، صاروخ على مدينة مأرب، مما تسبب في انفجار عنيف هز أركان المدينة.
وأكدت مصادر محلية أن صاروخ كاتيوشا أطلقته المليشيا الحوثية، من مواقع تمركزها في صرواح، غربي مأرب، سقط في معسكر اللواء الثالث، بمحيط المدينة.
وهز انفجار عنيف أرجاء المدينة جراء سقوط الصاروخ، والذي دائما ما تقوم مليشيا الحوثي باستهداف المدينة من مواقعها في صرواح.
ولم يسفر القصف عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية ، كونه سقط في منطقة ترابية داخل المعسكر.
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