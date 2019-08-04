شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة : ‘‘أبواليمامة’’ على قيد الحياة .. وهذا أول ‘‘فيديو’’ بعد الانفجار يكشف الحقيقية الكاملة .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو جديد اللحظات الأولى لانفجار معسكر الجلاء بعدن ، والذي راح ضحيته أكثر من 40 قتيلًا وجريحًا بينهم القيادي في الحزام الأمني الموالي للإمارات المكنى "أبواليمامة".
ويوثق الفيديو الذي رصده "ناس تايمز" لحظة هروب سيارة مصفحة بيضاء عقب منعها من الاقتراب من مكان الحادثة .
كما يسمع في الفيديو صوت أحد الحاضرين وهو يؤكد ويصرخ بصوت عالٍ : "أبواليمامة بجانبي ما في به حاجة".
الفيديو يكشف خيطًا من الغموض الذي اكتنف الحادثة، حيث تقول بعض المصادر أن الاستهداف ناتج عن صاروخ حراري، وهذه النوعية من الصواريخ لا تنطلق إلا من منطقة قريبة من الهدف، وفقًا لعسكريين.
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