شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. انفجار مواجهات شرسة بين قوتين عسكريتين في عدن وسقوط قتلى وجرحى وتعزيزات وسلاح ثقيل من معسكر الصولبان تصل ارض المعركة ..«تطورات خطيرة في عدن» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل.. انفجار مواجهات شرسة بين قوتين عسكريتين في عدن وسقوط قتلى وجرحى وتعزيزات وسلاح ثقيل من معسكر الصولبان تصل ارض المعركة ..«تطورات خطيرة في عدن»

اندلعت قبل قليل اشتباكات مسلحة بين قوة من الحزام الامني وقوة مسلحة من كتائب المحضار وسط الشيخ عثمان. وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط الشرطة القديم. واشار الى ان الاشتباكات خلفت جرحى . Advertisements وبحسب المصادر فقد حاولت قوة من الحزام دخول الشيخ بهدف اغلاق محلات تجارية الا ان قوة من لواء المحضار تصدت لها واشتبكت معها. وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان قوة الحزام انسحبت لاحقاً.ا إلى ذلك أفادت أنباء عن انفجار الوضع وخروج دبابات من معسكر امجد خالد، ووصول تعزيزات من الصولبان. فيما يسمع دوي انفجارات الآن بالمجلس المحلي الشيخ عثمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انفجار مواجهات شرسة بين قوتين عسكريتين في عدن وسقوط قتلى وجرحى وتعزيزات وسلاح ثقيل من معسكر الصولبان تصل ارض المعركة ..«تطورات خطيرة في عدن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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