وردنا الان : الامارات تكشف رسميا عن وجهها القبيح وتوجه مساء اليوم طعنة غادرة للرئيس هادي

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامارات تكشف رسميا عن وجهها القبيح وتوجه مساء اليوم طعنة غادرة للرئيس هادي

قال نائب مدير شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان إن الطريق الحقيقي لإستقلال الجنوب هو يكمن في إنهاء شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. Advertisements شاهد ايضا : عاجـــل : وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل مفاجئ وحالة حزن تجتاح الوطن العربي .. شاهد صورة وتفاصيل ماحدث



وأضاف خلفان في تغريده على حسابه على منصة التواصل الإجتماعي تويتر التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الامن القومي العربي والخليجي.

والأسبوع الفائت توعد مستشار بن زايد السابق بتقسيم اليمن، ولاقى هجوما واسعا انضم إليه شخصيات حكومية يمنية.



وأثارت تغريدة مستشار محمد بن زايد حفيظة اليمنيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالوا إن النوايا السوداء لا تحدد مصير الشعوب العريقة

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