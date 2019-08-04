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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انفجارات ومواجهات مسلحة بالشيخ عثمان .. قوة عسكرية تتصدى لبلاطجة حزام هاني بن بريك ووصول تعزيزات وسلاح ثقيل من معسكر الصولبان ..«تفاصيل تطورات الأوضاع في عدن»

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : انفجارات ومواجهات مسلحة بالشيخ عثمان .. قوة عسكرية تتصدى لبلاطجة حزام هاني بن بريك ووصول تعزيزات وسلاح ثقيل من معسكر الصولبان ..«تفاصيل تطورات الأوضاع في عدن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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