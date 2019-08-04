شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن قبل قليل.. إنهاء شرعية هادي هي الحل في اليمن.. وهذه الخطوة التالية بأسرع وقت... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مسؤول إماراتي بارز بسرعة الإجهاز على الحكومة اليمنية ودعم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وإعلان فصل الشمال عن الجنوب في أسرع وقت ممكن.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : ”هاني بن بريك” يغرد مجدداً.. ويعلن عن (شرط وحيد) لوقف انتهاكات مليشياته ضد ”الشماليين” في عدن..!



- بالتزامن مع حملة طرد ”الشماليين”.. مدينة عدن تصحو اليوم على لوحة عملاقة.. شاهد المحتوى الذي تحمله..(صور)



- عاجل : الإمارات تعلن قبل قليل.. إنهاء شرعية هادي هي الحل في اليمن.. وهذه الخطوة التالية بأسرع وقت ممكن..!(تفاصيل)





ورد للتو : قوات الحزام الأمني توجه صفعة مدوية لـ”هاني بن بريك” وتكشف المستور بخصوص ترحيل ”الشماليين”.. (تفاصيل هامة)



- عاجل : السعودية تفاجئ الإمارات وميلشياتها في عدن بتدخل طاريء لوقف الانتهاكات والترحيل القسري لـ”الشماليين” ( تفاصيل)



- بعد ساعات من تهجير ”الشماليين”.. هذا مايحدث الآن في اكبر شوارع عدن وأحرج المجلس الانتقالي..شاهد (أولى الصور)!

- عاجل : أول رد سعودي «غاضب» على إعلان الامارات «انتهاء الحرب» في اليمن.. «أهكذا تكون الصداقة والا حنا فاهمين الصداقة غلط؟»



- عاجل : «العمالقة» تنتصر لـ «أبناء الشمال» في «عدن» وتصدر «بيانا قويا» وتتحدث عن «ابو اليمامة»



- أمير سعودي بارز يتعهد بمنح ”رتبة عسكرية عليا” لفتاة سعودية أثارت إعجابه بهذا الموقف .. شاهد بالفيديو ماذا فعلت؟





- شاهد.. جنود ”الحزام الإماراتي” يعتدون على صاحب صالون حلاقة داخل محله وسط عدن.. هل يرضى أبناء الجنوب بهذا؟! (فيديو)

Advertisements

- الفنانة بلقيس فتحي تهز ”انستجرام” وتشعل ضجة في الخليج .. شاهد كيف اصبحت بعد أن تقمصت شخصية ”حلا الترك” (فيديو)

- إعلان عسكري وتهديد مفاجئ : ‘‘روسيا‘‘ تمهل ‘‘تركيا’’ 24 ساعة .. وبشار الأسد يطير من الفرح

- عبدالباري عطوان يفجر مفاجآت ثقيلة.. أمريكا تعلن الحرب على السعودية وقطر .. وصفقة ضخمة تهز المنطقة.. دقت ساعة الصفر.. (فيديو)

- بالفيديو.. إلهام الفضالة تتهكم من حواجب هيا الشعيبي وردة فعل صادمة للأخيرة

وقال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، في تغريدات رصدها "ناس تايمز" قبل قليل: إن "انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم إلى ما كانت عليه جمهورية مستقلة ذات سيادة".. مشددًا على "انفصالها عن الشمال... ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية الى الجنوب العربي".

وأضاف أن : "انهاء ما يسمى بشرعية عبدربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب".

انهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

وعن الوضع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يقول خلفان "أما الحوثي فسيكون أهل الشمال (شمال اليمن) في مواجهته إلى أن يطرد إلى تهران"..

وفي الجانب العسكري، قال خلفان إن "اكثر من يمكن ان يمتلك طائرات مسيرة نحن...فلماذا لا نستعملها في ضرب كل النقاط الحيوية في صنعاء حتى يدرك..ان السلام هو الخيار الأسلم له".



وأكد أن الحوثي سينهى امره آجلا ام عاجلا...في صنعاء...هذا ما ستثبته الأيام...

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن موجة شحن مناطقي وترحيل غير مسبوق للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، من قبل ما يسمى بـ"الحزام الأمني" المدعوم من الإمارات.