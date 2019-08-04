إب: قتلى وجرحى برصاص مرافقي مدير أمن المحافظة الجديد

قتل مواطن وأصيب اثنان آخران، برصاص مسلحين حوثيين، في محافظة إب، وسط اليمن.



وأكد شهود عيان لمراسل "يمن شباب نت"، مشاهدتهم لإطلاق نار عشوائي بشكل كثيف في سوق خط الثلاثين للقات، من قبل سبعة من مرافقي مدير أمن إب الجديد القيادي الحوثي " محمد حفظ الله الحمزي" ظهيرة يوم السبت.



المصادر أكدت مقتل شاب يعمل سائقاً لدراجة نارية وإصابة اثنين آخربن، في علمية اطلاق النار المشار إليها.



وبرر مرافقو الحمزي عمليتهم تلك بانها كانت تستهدف مطلوبين أمنيين.



وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجرائم والانتهاكات الأمنية التي تطال المدنيين بشكل شبه يومي.



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