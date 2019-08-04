شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هام وخطير : دعوة إماراتية للإنقلاب على الشرعية والاطاحة بـ هادي وإعلان الإنفصال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، الى انهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي .

وقال خلفان في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم الاحد :« ان العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب هو انهاء ما يسمى شرعية عبد ربه ».

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وكتب في تغريدة اخرى «انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم الى ما كانت عليه جمهورية مستقلة ذات سيادة انفصالها عن الشمال...ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية الى الجنوب العربي».

وقبل خلفان كان المستشار السابق لمحمد بن زايد قد قال قبل ايام ان اليمن لن تكون موحدة بعد الان ، ما اثار غضب ملايين اليمنيين الذين رأوا في ذلك توجه اماراتي لتقسيم اليمن وفصل جنوبه عن شماله .