شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع معظم دول العالم لليمنيين من دخوا اراضيها ...شاهد 57 دولة تفتح مطاراتها لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتساءل عدد كبير من المواطنين اليمنيين عن الدول التي يمكنهم السفر اليها بدون أن يكونوا مضطرين لاستخراج التأشيرة وما يرافق ذلك من عراقيل وكثرة أوراق وذهاب واياب الى القنصليات.

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وسبب رغبة اليمنيين في التعرف على الدول المسموح دخولها بالجواز اليمني راجع الى الرغبة في الهجرة.

وسبب الرغبة في الهجرة هي حالة الحرب التي تشنها السعودية وحلفاؤها على اليمنيين وأيضا التدخلات الإيرانية وحلفاؤها في الشؤون اليمنية.

من هذا المنبر نتمنى للإخوة اليمنيين الأمن والأمان والاستقرار والسلام وأن يبعد عنهم كيد الكائدين من الداخل والخارج.

دول بدون فيزا لليمنيين 2019 :

الدول المسموح لليمنيين دخولها بدون تأشيرة 2019 تنقسم الى قسمين هما :

بلدان يمكن دخولها بواسطة الجواز اليمني بدون فيزا نهائيا؛

بلدان تتطلب التأشيرة بعد الوصول.

فيما هناك دول تطلب التأشيرة الاإلكترونية من اليمنيين، غير أن هذه التأشيرة سهلة ولا توجد فيها عراقيل على عكس التأشيرة العادية التي تطلب في القنصليات أو مراكز التأشيرات.

1_ الدول المسموح دخولها بالجواز اليمني 2019 :

هاته قائمة 10 دول يمكن السفر اليها بواسطة الجواز اليمني بدون فيزا 2019

ماليزيا لمدة 90 يوما؛

السودان لمدة 90 يوما؛

جزر كوك؛

ميكرونيزيا لمدة 30 يوما؛

نييوي؛

دومينيكا لمدة 21 يوما؛

هايتي لمدة 90 يوما؛

سان فان سان وغرينادين لمدة 30 يوما؛

الاكوادور لمدة 90 يوما؛

سوريا.

2_ الدول التي تطلب التأشيرة من اليمنيين بعد الوصول:

هاته قائمة 23 دولة يمكن لليمني السفر اليها بدون تأشيرة، لكن عند الوصول سيكون عليه استخراجها في المطار وهي:

كمبوديا لمدة 30 يوما؛

لاوس لمدة 30 يوما؛

ماكاو لمدة 30 يوما؛

جزر مالديف لمدة 30 يوما؛

نيبال لمدة 90 يوما؛

سريلانكا لمدة 30 يوما، (يمكن أيضا الحصول على تصريح سفر الكتروني)؛

تاجكستان لمدة 45 يوما؛

تيمور الشرقية لمدة 30 يوما؛

الرأس الأخضر

كمورو لمدة 45 يوما؛

غينيا بيساو لمدة 90 يوما؛

مدغشقر لمدة 90 يوما؛

موريتانيا

موزمبيق لمدة 30 يوما؛

رواندا لمدة 30 يوما؛

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السيشل لمدة 30 يوما (عن طريق التسجيل السياحي)؛

الصومال لمدة 30 يوما؛

طوغو لمدة 7 أيام؛

أوغندا؛

جزر بالو؛

ساماو لمدة 60 يوما؛

توفالو لمدة 30 يوما؛

لبنان لمدة 30 يوما.

إذن فمجموع الدول التي يدخلها اليمنيين بدون فيزا 2019 هو 33 دولة.

لكن هناك دول يمكن أيضا للمواطن اليمني السفر اليها عن طريق التأشيرة الإلكترونية، أو ما يعرف بـ e-visa.

هاته الدول يمكن استخراج تأشيرتها عن طريق الأنترنت فقط أي بدون عناء التنقل الى القنصليات والسفارات.

كما أن عملية استخراج التأشيرة الإلكترونية هي عملية سهلة ويستطيع الجميع القيام بها يكفي أن يكون متوفرا على حاسوب أو هاتف ذكي + أنترنت.

الدول التي تطلب الفيزا الالكترونية من اليمنيين :

هاته قائمة 24 دولة تسمح لليمنيين بدخولها عن طريق التأشيرة الالكترونية e-visa

قيرغيزستان؛

اوزبكستان؛

مولدوفا؛

بنين؛

جيبوتي؛

اثيوبيا؛

الغابون؛

ليسوتو لمدة 14 يوما؛

ساو تومي وبرينسيب؛

زامبيا؛

زيمبابوي؛

أستراليا؛

أنتيغوا وباربودا؛

مونتسرات؛

سانت كيتس ونيفيس؛

كولومبيا؛

سورينام؛

أذربيجان؛

جورجيا؛

الكويت؛

عمان؛

قطر؛

تركيا؛

الإمارات العربية المتحدة.

قوة الجواز اليمني 2019 :

بحسب مؤشر الجواز العالمية henleypassportindex فإن الجواز اليمني يحتل المرتبة 104 عالميا من أصل 109 دول.

حيث يسمح لحامله بالدخول الى 33 دولة بدون تأشيرة، أو عن طريق تأشيرة بعد الوصول، كما يسمح له بالسفر الى 24 دولة فقط عن طريق التأشيرة الالكترونية.

لذلك فجواز السفر اليمني للأسف يحتل المراتب الأخيرة تليه فقط الصومال وباكستان وسوريا، والعراق وأفغانستان.