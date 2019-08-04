شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة انهيار مخيف للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار مساء الأحد الموافق 4 اغسطس 2019 (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها، مقابل الدولار في ختام تعاملاته مساء الأحد.

ويواصل الريال هبوطه، رغم الحديث عن البدء بإصلاحات يقوم بها البنك، من ضمن الترتيب لانشاء شبكة إلكترونية لضبط التلاعب بالعملات والمضاربة بها في السوق السوداء.

سعر الصرف مساء الأحد للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني على النحو التالي:-