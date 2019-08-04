تصريح هام من رئاسة الجمهورية بشأن الرئيس المشاط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، بأنه لا يوجد لفخامة الرئيس مهدي المشاط أي حسابات أو صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المصدر أن جميع تصريحات الرئيس المشاط تنشر رسمياً في وكالة الأنباء اليمنية سبأ

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