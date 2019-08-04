السياسي الأعلى يستهجن التهجير القسري في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
استهجن المجلس السياسي الأعلى حملات التهجير القسري الممنهج الذي يمارس ضد أبناء عدد من محافظات الجمهورية في عدن.
جاء ذلك في اجتماع له عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ مهدي المشاط.
وادان المجلس هذه التصرفات والممارسات والأعمال التي تضر بالوحدة الوطنية، محذرا من النتائج الكارثية لهذا السلوك المشين المرفوض من قبل كافة أبناء الشعب اليمني والذي لن يستفيد منه سوى العدوان الذي يقوم برعاية مشاريع تمزيق اليمن تحت مظلة الطائفية والمناطقية المقيتة.
وأشاد المجلس بالمواقف المشرفة للمكونات اليمنية السياسية والمجتمعية التي رفضت هذه الممارسات.. داعيا لمزيد من المواقف التي تحصن المجتمع من الوقوع في مشاريع العدوان المدمرة للوطن.
كما أدان المجلس مجازر العدوان في صعدة وغيرها من المحافظات، وندد بتواطؤ وصمت المجتمع الدولي.
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