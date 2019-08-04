شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : فضيحة مدوية .. العميل الايراني الذي تم طرده من عدن بطلب من السعودية ،يظهر اليوم في عزاء ابو اليمامه الذي اقامة الزبيدي في الامارات .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل فضيحة مدوية .. العميل الايراني الذي تم طرده من عدن بطلب من السعودية ،يظهر اليوم في عزاء ابو اليمامه الذي اقامة الزبيدي في الامارات .."صور" 2019/08/04 الساعة 09:24 م حصل موقع "صوت المغتربين" على صورة لاحد عملاء ايران اثناء مشاركته في مجلس عزاء ابو اليمامه الذي اقامة عيدروس الزبيدي في ابوظبي . Advertisements ويظهر في الصورة ابو علي الحضرمي العميل الايراني الذي تم طردة قبل سنتين من عدن ، بطلب من السعودية. وقد نشأ ابو علي الحضرمي ، واسمه الحقيقي صالح علي ، في الضاحية الجنوبية بلبنان وله علاقة وطيدة بحزب الله .

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