شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الأمني توجه صفعة مدوية لـ”هاني بن بريك” وتكشف المستور بخصوص ترحيل ”الشماليين”.. (تفاصيل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبنى نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، امس السبت عمليات ترحيل ابناء المناطق الشمالية من عدن.

جاء ذلك بتعليق بن بريك بقوله عبر حسابه بموقع "تويتر" :يتم الاحتفال في عدن وتوزيع المشروبات في بعض المطاعم لمقتل شهدائنا ولما يتحرك الشعب لإغلاقها وإبعاد المجهولين الذين لايحملون أي اثبات ومنهم من ضبط في مقره أسلحة، تقوم قائمة القوم.

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وقال : عندما يتعلق الأمر بأمن الجنوب فشعب الجنوب كله حزام أمني وكله رجال أمن. فمن يوقف الشعب ؟!! ( حسب ما جاء في تغريدته ) .

وتابع: ‏نرجو من الطيبين في الشمال عدم اللجوء للجنوب وبالذات عدن فالشعب ثائر بسبب الخلايا التي دخلت عاصمة الجنوب وسهلت للإخونج وذراعهم القاعدة العمليات الإرهابية وتواطأت مع الحوثي في نقل تحركات القيادات الجنوبية والتحالف لتسهيل الاستهداف.

وأختتم بقوله: وعلى الموجودين حمل الهويات وإثبات محل الإقامة.

ولاقت عمليات ترحيل الشماليين ردود وادانات محلية ودولية واسعة جراء المعاملة التي قامت بها عناصر بن بريك.. مما اجبر قوات الحزام الامني بحسم الجدل وكشف حقيقة ما يجرى .

"نص البيان"

تداولت مواقع وقنوات إخبارية أنباء بوقوف ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني خلف حملات تهجير قسري ضد أبناء المحافظات الشمالية, واغلاق محلاتهم التجارية بعدن .

وحول هذه الأنباء المغلوطة نفى مصدر مسؤول بقيادة ألوية الدعم والإسناد(الحزام الأمني) نفيا قاطعا عن ما يروج له بان قواته تقوم بحملات عدن ضد المواطنين, في عدن ولحج.

وأكد المصدر الى ان الاعمال التي تشن ضد المواطنين بدواعي مناطقية غير مقبولة وستواجها (الدعم والإسناد) بكل مسؤولية, مؤكدا أن حماية المواطنين من أي اعتداء تقع على عاتق الجميع , ولن تمرر أي من اعمال الاعتداء ضد المواطنين المسالمين في عدن وما جاورها .

واهاب المصدر بكل التشكيلات الأمنية بعدن التصدي لكل المحاولات الخارجة عن النظام والقانون والتي من شأنها زرع الفتنة وإشاعة الفوضى والمشاكل في المجتمع , ويستخدمها ويستغلها العدو الحوثي الإخوني في حربه الإعلامية ضد المحافظات الجنوبية المحررة.

واشار المصدر ان إهانة أي مواطن تحت أي مبررات او دعاوي تضر بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي في المحافظات المحررة , داعيا للحفاظ على استقرار الأمن وعدم المساس بأمن المواطنين الآمنين.

كما نوه المصدر الى أن قوى الدعم والإسناد والحزام الأمني ستتلقى أي بلاغ من المواطنين عن أي اعتداء قد تطالبهم عبر الأرقام التالية

730203022

عمليات الدعم والاسناد

737201501

773148658

عمليات الحزام الامني

القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد

عدن / الأحد 4 أغسطس 2019م