شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: هادي يتلقى قبل قليل خبر صاعق ينهي كل سلطاته في العاصمة عدن واللواء الأول حماية رئاسية يسلمون انفسهم.. وأنباء عن مقتل اللواء مهران المقطري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تواصلا للمستجدات في العاصمة عدن، أفادت مصادر مطلعة أن الآلاف من قوات اللواء الأول حماية رئاسية المتواجدين في عدن قاموا بالاستسلام وتسليم أسلحتهم من اجل ترتيب ترحيلهم إلى الشمال.

وأشارت المصادر إلى أن الوية الحماية الرئاسية قامت بتسليم اسلحتها عقب انتشار خبر مقتل مهران المقطري قائد اللواء الأول حماية رئاسية أثناء المواجهات المسلحة مع قوات الحزام الأمني في مديرية التواهي، وفرض الأخيرة حصارا شديدا على قوات الحماية الرئاسية، في مبنى التلفزيون والأمني السياسي والإذاعة.

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المصادر أوضحت انه يجري حاليا الترتيب للجنود الذين ينتمون للشمال والذين قاموا بتسليم انفسهم وأسلحتهم من اجل ترحيلهم، إلى مدينة تعز، في حال لم يكن احداً منهم متورطا في أي جريمة قتل او عملية تخريب.

وبشان مقتل مهران المقطري أكدت المصادر أن المعلومات لا تزال في اطار التكتيم ولا توجد معلومات حقيقة تؤكد مقتله.