شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء .. ماذا يحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء مساء اليوم الأحد، وسط غياب لطيران التحالف العربي.

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وقال سكان لـ"مندب برس"، إن انفجارات سمعت من الفرقة الأولى مدرع سابقاً بشكل عنيف، دون سماع أي طيران يحلق في اجواء العاصمة صنعاء.

وذكر السكان، أن أصوات القصف تسمع بشكل كبير إلى أطراف العاصمة صنعاء.