شاهد... كيف أصبحت شوارع العاصمة عدن بعد الحملة الضالمة ضد ابناء الشمال واحراق محلاتهم (صورة مرعبة)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم ورد للتو من قلب العاصمة المؤقتة عدن ويظهر في الفيديو الذي رصده محرر جرافه تهد مطعم الشرق الأوسط احد اكبر مطاعم العاصمة عدن وقال ناشطون ان الجرافة تابعة لمليشيا الحزام الأمني المدعوم من الامارات والتي بدات بترحيل وطرد وحرق اي محلات او بسطات تاعبة لمواطنين شماليين

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