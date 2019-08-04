شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يخرج عن صمته ويطلق اقوى تصريح حول اعمال العنف التي طالت الشماليين في عدن ...شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، ما سماها إشاعات مغرضة، يتم صناعتها من دوائر ترتبط بالإرهاب الإخواني والحوثي، موجهة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية.

وأوضح هيثم "أن قوى الشر اجتهدت في عدة إشاعات منها ما تحدث عن بيان مزعوم للمقاومة الجنوبية لا أساس له من الصحة، واختلاق قصص وهمية عن ما حدث بمعسكر الجلاء، وتصنيف وتأليف لقرار لم يصدر عن هيئة الرئاسة (رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي) وأعطوه رقم 29 لسنة 2019م عن تشكيل ما أسموه مجلساً عسكرياً".

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وأشار إلى أن الهدف من كل ذلك هو "حرف الأنظار عن جرائمهم الشنيعة بحق أبناء الجنوب والإساءة للجنوب وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية ونشر الفوضى في محافظات الجنوب وتأليب الرأي العام المحلي والدولي".

ولفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى محاولات رخيصة لإلصاق الحوادث الفردية غير المقبولة ـ في إشارة منه إلى ما يحدث للشماليين في عدن ـ تارة باسم قوات المقاومة الجنوبية وأخرى باسم قيادات المجلس الانتقالي التي أكدت مراراً وتكراراً إدانتها ورفضها لكافة الجرائم التي تنطبق عليها كل تعريفات وتوصـيفات الجرائم المروعة والانتهاك الممنهج والمخطـط لـه والجسيم لحقـوق الإنـسان".

ودعا الجميع إلى تجاهل وفضح تلك المطابخ بالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تناول وتعاطي شائعاتها، والاعتماد على المصادر الرسمية للمجلس كمصدر للمعلومة.