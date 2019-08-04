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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدر محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً بشأن تشكيل لجنة لإستقبال وايواء المهجرين قسراً من المحافظات الجنوبية ، نص على الآتي : مادة ( ١ ) : تشكل لجنة الاستقبال على النحو التالي :

١ – محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة لشئون الحجرية رئيساً

٢ – م / رشاد الاكحلي وكيل المحافظة – نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة – عضوا

٣ – قائد اللواء ٣٥ مدرع عضوا

٤ – قائد اللواء الرابع مشاة جبلي

عضوا

٥ – مدير عام مديرية الشمايتين – رئيس المجلس المحلي – عضوا

٦ – مدير عام مديرية المواسط – رئيس المجلس المحلي – عضوا

٧ – مدير عام مديرية المعافر – رئيس المجلس المحلي – عضوا

٨ – مدراء شرطة مديريات ( الشمايتين – المواسط – المعافر )

اعضاء شاهد أيضاً: Advertisements مادة ( ٢ ) تتولى اللجنة استقبال وايواء المهجرين قسراً من المحافظات الجنوبية عقب احداث التفجيرات الارهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١ م وتقديم المساعدات الأنسانية لهم . مادة ( ٣ ) : تكلف اللجنة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية لتوثيق عملية التهجير وفق المعايير الدولية لميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالتهجير القسري . مادة ( ٤ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه . صدر بديوان عام المحافظة

الموافق ٢٠١٩/٨/٢ م أ. نبيل شمسان

محافظ المحافظة

رئيس المجلس المحلي مكتب إعلام محافظة تعز

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: هادي والجنرال الأحمر تركوا الشماليين تحت رحمة شلال شايع والزبيدي .. وهذا البطل الشمالي يتحدى كل قيادات المجلس الانتقالي ويصدر رسميًا قرار شجاع اثلج صدور كل ابناء الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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