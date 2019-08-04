ورد الآن: هجوم على قصر المعاشيق للقبض على الوزراء الشماليين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال أعلامي عدني ان الحملة على معاشيق اولى من الحملة على المواطن الشمالي البسيط. وقال الاعلامي العدني أسامة عدنان ,في تغريدة :"معاشق أولى من مواطن شمالي بسيط لا يهش ولا ينش. شاهد أيضاً: Advertisements واشار الى ان اتخاذ القرارات التي تضر الجنوب مركزه معاشيق ,المسئول الشمالي الذين يتحكم بشأن الجنوب موقعه معاشيق ,أما الحوثيون فموقعهم معروف. ودعا الاعلامي اسامة عنان الى ترك المواطن الغلبان وشأنه فهو يصرف على أسرته بشوال البطاطا والبصل والطماطم. واكد من لقي في نفسه الشجاعة فليذهب إلى معاشق!. نرابون اعتبروا الامر رسالة للمجلس الاتقالي لاستغلال هذه الحادثة والتخلص من الشرعية في الجنوب نهائيا وعدم المساس بالمواطنين الشماليين حاتى تكون الضربة موجعة وتلقى تعاطق دولي. مشيرين الى ان اذية مواطن بسيط لا حول له ولا قوة لا يسيء فقط للقيادات في المجلس الانتقالي بل ويسيء لكل ابناء الجنوب اقليميا ودوليا .

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