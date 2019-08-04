شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اول محافظ محافظة جنوبية يتصدى بقوة وحزم لترحيل الشماليين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التُركي مساء اليوم الأجهزة الأمنية بمنع ترحيل أي مواطن شمالي من المحافظة ومديرياتها.



وقال مصدر امني بمحافظة لحج “أن المحافظ وجه قائد اللواء ١٧ مشاة خرز ومدير امن عام محافظة لحج العميد صالح السيد وقائد الحزام الامني جلال الربيعي بعدم ترحيل اي مواطن من المحافظات الشمالية الساكنين في اطار محافظة لحج والمديريات التابعة لها وعدم التعرض لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم وعمال “.



وأضاف المصدر أن القرار حمل المخالفين المسؤولية القانونية حيال ذلك.

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