شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة في عدن بين قوات الحزام الامني ومسلحين رفضو تهجير الشماليين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ان اشتباكات اندلعت قبل قليل بمنطقة دار سعد بالعاصمة عدن بين قوات الحزام الأمني ومسلحين من أبناء المنطقة على خلفية ترحيل شماليين
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وحسب الشهود ان الاشتباكات اندلعت بين قوة من الحزام الامني ومسلحين من دار سعد منعوا ترحيل الشماليين
وان ملحي دار سعد اجبر قوات الحزام الامني على التوقف عن ترحيل الشماليين والانسحاب من الشوارع
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