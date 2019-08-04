شكرا لقرائتكم خبر عن جنوبيون : لن نترك جماعة الطيش تشوه بقضيتنا و من يطردون الشماليون أهانوا الجنوب بتصرفات العصابات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد غالبية الجنوبيون في الشارع ان من يقومون بعمليات تهجير وطرد ابناء الشمال يشوهون صورة ابناء الجنوب وانهم لا يمثلونهم .
واشاروا الى ان ما يحدث من تصرفات وصفوها بالحمقاء هم جماعات طيش وشفاليت تجردوا من كل القيم والاعراف ويتاجرون بالقضية الجنوبية وتحولوا الى مجرد عصابات وان هذه الافعال لاتأتي الا من العصابات ليس من اصحاب قضية .
واضافوا ان هذه التصرفات تخدم الانقلابيين الحوثيين في صنعاء فقد شعروا بالارتياح و اتاحت لهم الفرصة في استقطاب من هجروا بما يثير الشك ان لهم أذرع تخدم الانقلاب في صنعاء .
وذكروا انهم لن يسمحوا لهم بهذا السلوك الغير اخلاقي وسوف يتصدون لهم .
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة خوف ورعب لدى الشماليون بعد ما حدث من تهجير قسري بعد الاحداث الدامية في الشيخ عثمان والبريقة. واصبحت الشوارع فارغة من المارة وحركة السير وتحولت عدن الى مدينة مشلولة
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