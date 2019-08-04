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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل اغلاق تام للمحلات والمطاعم في مدينة انماء بالعاصمة المؤقتة عدن بعد هذة الحادثة المروعة .. «تفاصيل ما حدث» Advertisements 2019/08/04 الساعة 04:34 م اقدم مسلحون على اختطاف وقتل مالك مطعم في مدينة انماء بالعاصمة عدن، والقى جثته في اطراف المدينة.

وقال شهود عيان ان مسلحين اقدموا منتصف ليلة امس على اختطاف مالك مطعم المدينة بمدينة انماء المجني عليه" رضوان علي" وقتله، حيث عثر لاحقا على جثته في منطقة بئر فضل.

وشهدت مدينة انماء اليوم اغلاق تام للمطاعم والمحلات التجارية عقب الجريمة.

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