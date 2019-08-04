عاجـــل : دقت ساعة الصفر .. المحلل الساسي عطوان يفجر مفاجآت ثقيلة.. أمريكا تعلن الحرب على السعودية وقطر .. وصفقة ضخمة تهز المنطقة.. (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجر المفكر والكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان مفاجـآت ثقيلة عن صفقة ضخمة ستهز منطقة الخليج.

وفي فيديو جديد رصده محرر "بويمن" قال عطوان إن أمريكا أ‘علنت الحرب على حلفائها في الخليج وعلى راسهم السعودية وقطر.

وأكد عطوان أن أمريكا تعتزم بالفعل لتفعيل قانون جاستا الخاص بهجمات ال11 من سبتمبر وإدانة السعودية وقطر والإمارات بشكل مباشر. وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية تجهز دعاوى لثمانمائة شخص من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.. وأكثر من 20 ألف آخرين، على أساس متضررين من الهجمة، لافتا إلى أن تقدير التعويضات تصل من 3 إلى 6 تليريون دولار، يريد الأمريكان تحميل الدول الثلاث المسؤولية الكاملة. Advertisements وبحسب رصد "بويمن" قال غطوان إن "خالد شيخ" الذي نسب إلى نفسه الوقوف خلف الهجمات، تقدم بصفقة ضخمة للأمريكان، بأنه سيقدم الأدلة والبراهين التي تثيبت وقوف السعودية خلف الهجمات مقابل أن يعفو عنه من حكم الإعدام. تفاصيل مثيرة أخرى.. شاهدوها في الفيديو أدناه: Video Player

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