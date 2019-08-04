القربي يخرج عن صمته ويرد على تهجير ”قوات الحزام الإماراتي” لأبناء ”الشمال” من عدن.. ويطلق تحذيرا...

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية اليمني الاسبق ابو بكر القربي بأن عمليات الترحيل القسرى لابناء المحافظات الشمالية من عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية يعكس مأساة سياسية وأخلاقية.

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وذكر القربي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: بأن الأوضاع في عدن و ردود الفعل ضد ابناء المحافظات الشمالية و التصعيد في أعمال العنف نحوهم و محاولة تعميمه الى المحافظات الأخرى يعكس مأساة سياسية و اخلاقية و دينية يجب ان يوقفها العقلاء و المسئولين عن امن عدن.

واضاف: اذا لم يتم السيطرةًعليها فإن نارها ستحرق الجميع و لن يسلم منها احد.

ونفذت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عمليات ترحيل قسري لابناء المحافظات الشمالية من عدن عقب هجوم ارهابي حوثي بصاروخ باليستي على معسكر الجلاء صباح الخميس الماضي ادى الى مقتل قائد قوات الإسناد ابو اليمامة والعشرات من افراد قوات الحزام الامني .