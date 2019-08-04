أمن حضرموت الوادي يلقي القبض على متهم بقتل مواطن في سيئون

ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت في عملية نوعية ,اليوم, من القبض على المتهم في قضية قتل المواطن عبدالله نصيب العامري ,وذلك أثناء اشتباك رجال الأمن مع عصابة مسلحة مطلوبة أمنيا في قضايا جنائية.

وأوضح مصدر أمني بشرطة وادي حضرموت في تصريح لموقع وزارة الداخلية , بان رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم ( ص، ك، ص) 34 عام هارب عن العدالة منذ خمس أعوام ومطلوب امنيا في قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف بسيئون أثناء الاشتباك مع العصابة المسلحة , مشيرا إلى أن المتهم أصيب أثناء الاشتباك ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث سيتم إيداعه السجن واستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني بالنجاحات الأمنية التي تحققه إدارة أمن وشرطة مديرتي سيئون وشبام وإدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت وعملهم الدؤوب والمثمر في سبيل مكافحة وضبط الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مدن الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.

يذكر أن حادثة جريمة قتل المواطن عبدالله نصيب العامري حدثت في أواخر شهر رمضان بتاريخ 27/7/2014م أثناء عراك نشب بين شباب في محطة بنزين جراء أزمة المشتقات النفطية.