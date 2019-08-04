انقطاع الكهرباء عن مدينة المخا إثر انفجار بالوحدة الـ 3 للمحطة البخارية

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة المخا، ظهر الأحد، إثر انفجار أحد أنابيب غلايات بخار الماء بالمحطة البخارية.

وقال مصدر في المحطة، إن الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء المدينة ناجم عن انفجار أنابيب الغلاية بالوحدة الثالثة للمحطة.

وفسر صوت الانفجار الشديد للضغط الذي يصل إلى 75 بارا ودرجة حرارة تتراوح ما بين 400 إلى 500 درجة مئوية.

ولم يوضح ما إذا كان الانفجار قد أدى إلى وقوع إصابات بين العمال.

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وأنابيب الغلايات قديمة وذات سماكة ضعيفة لتجاوزها العمر الافتراضي، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تحمل درجة حرارة مرتفعة.

وتصنع الأنابيب من مواد خاصة قادرة على تحمل ضغط بخار الماء، لكنها بحاجة الى الاستبدال نظراً للفترة الطويلة في استخدامها.

وبخروج الوحدة الثالثة تكون المحطة قد خسرت ثلاث وحدات إنتاجية بعد خروج الوحدة الأولى والثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتوقف العمل بالوحدة الرابعة.