القوات الشرعية تسيطر على مواقع بمديرية باقم بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع "الهنجر" و "التباب السود" وقطعت خطوط امداد الميليشيا الانقلابية المؤدية الى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والاسلحة والذخائر كانت في أحدى الخنادق على ميمنة "التباب السود".

كما أسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.