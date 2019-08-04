محافظ شبوة يدشن العمل في طريق عرما شمال المحافظة (صور)

دشن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو استئناف العمل في مشروع طريق عرما بطول 44 كيلو والذي تنفذه شركة المحسني للمقاولات وبتكلفة خمسة ملايين واربعمائة وستين الف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

شارك في التدشين مدير عام مكتب الاشغال العامة بالمحافظة المهندس حسن البرمة، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد ومدير عام عرماء عمر بادخن والامين العام لمجلسها المحلي عبدالمحسن بن مساعد وعددا من القيادات الادارية بعرماء.

كما وجه محافظ شبوة بشراء مولد جديد لمحطة كهرباء مديرية عرماء* وذلك لمواجهة حالة العجز في التوليد الكهربائي في المحطة ومعالجته وأكد محافظ شبوة خلال زيارته مديرية عرماء، اهتمام قيادة المحافظة بمختلف الأوضاع بالمديرية وتحسين مستوى منظومة البنية التحتية للخدمات العامة فيها، وتنفيذ متطلبات المواطنين منها خاصة في القطاعات الخمس الأساسية.