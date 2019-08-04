المركزي يجتمع بشركات الصرافة ويناقش الالتزام بالضوابط المصرفية

خلال اجتماع عقده ناقش البنك المركزي بعدن اليوم مع مدراء وممثلي شركات الصرافة توجيه تعميم الى كافة شركات الصرافة، تتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن العام القادم سيشهد تطورا في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشئات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.
وتماشياً مع خطط قطاع الرقابة على البنوك فقد اعد القطاع دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.
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